Події

19:29 16.05.2023

Окупанти обстріляли селище Молодіжне, постраждали жінка і троє дітей

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Окупанти обстріляли селище Молодіжне, постраждали жінка і троє дітей

Російські окупанти обстріляли селище Молодіжне Херсонської області, унаслідок цього постраждали жінка і троє дітей (десяти, восьми і семи років), постраждалу 8-річну дівчинку госпіталізували, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади, постраждали троє дітей. Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її госпіталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

У 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика діагностовано гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітей нічого не загрожує.

Також через обстріл 59-річна жінка отримала струс мозку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

 

Теги: #зсу #авіація #удари

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