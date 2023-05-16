Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передання Україні ракет, дальність яких "дає змогу чинити опір".

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1, як повідомляє "Європейська правда", Макрон зазначив, що "нові боєприпаси" буде відправлено в Україну.

"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському агресору. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.

Він не розповів деталей про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дасть змогу Україні чинити опір".

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.