Відбудеться брифінг керівників НАБУ і САП стосовно корупції у Верховному Суді

16 травня о 12:00 відбудеться брифінг керівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо викритої корупційної схеми керівництва і суддів Верховного Суду, повідомляє НАБУ.

"16 травня о 12:00 відбудеться брифінг керівників НАБУ і САП щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Місце проведення: вул. Василя Сурикова, 3, НАБУ. Попередня акредитація представників ЗМІ обов'язкова до 11:30 за телефоном (067) 1485636 або за e-mail press@nabu.gov.ua, press.nabu@gmail.com. Буде пряма трансляція на YouTube-каналі НАБУ за посиланням: https://youtube.com/live/tl1vmJ0qTlE?feature=share\", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі НАБУ у вівторок.