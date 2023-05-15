Події

11:45 15.05.2023

Масштабні військові навчання розпочалися у Фінляндії

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Масштабні військові навчання розпочалися у Фінляндії

У Фінляндії на полігоні Роваярві в Лапландії стартувала серія з двох великих військових навчань.

"У навчаннях Lightning Strike 23, які розпочалися в понеділок, і в маневрах Northern Forest 23, які розпочнуться за два тижні, візьмуть участь приблизно 8 тис. військовослужбовців, зокрема понад тисяча з них - військові зі США, Великої Британії, Швеції та Норвегії", - повідомило агентство новин Фінляндії STT.

Крім сухопутних військ Сил оборони, у навчаннях братимуть участь військовослужбовці Військово-Повітряних сил і сили Прикордонної охорони Фінляндії.

Озброєння іноземних військовослужбовців представлено, зокрема, британськими бойовими машинами піхоти Warrior і шведськими БМП CV90, а також американськими реактивними системами залпового вогню MLRS.

4 квітня Фінляндія офіційно вступила до НАТО.

Теги: #навчання #фінляндія

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