Події

07:17 15.05.2023

Росіяни за добу здійснили 11 ракетних і 41 авіаційний удар по Україні

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Росіяни за добу здійснили 11 ракетних і 41 авіаційний удар по Україні

Російська армія минулої доби 11 разів атакувала Україну ракетами, завдала 41 авіаційного удару, а також здійснила 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб Військових сил України з огляду на ситуацію на 06.00 ранку в понеділок.

"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.", - ідеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

Крім того, в ніч на понеділок російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе "Shahed". Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - відбулося 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині.

На куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

У Генштабі зазначають, що на лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

Крім того, на авдіївському напрямку противник здійснив авіаційні удари в районах Новокалинового та Авдіївки, обстріляв населені пункти Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника поблизу міста Мар'їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб #зсу #зведення

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