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06:41 15.05.2023

Росія зосередила стратегічні бомбардувальники на авіабазі поблизу кордонів із Норвегією та Фінляндією

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Росія перекинула 16 стратегічних бомбардувальників на авіабазу "Оленья", розташовану за 200 км від Норвегії та Фінляндії, повідомляє видання "The Barents Observer" у неділю 14 травня.

"Нові супутникові знімки Оленья, зроблені цього тижня, говорять про те, що сили російської стратегічної авіації перебралися на північ не тільки для короткострокової евакуації від сусідства з Україною. Зайняті всі платформи вздовж злітно-посадкової смуги. У південній частині стоять два Ту-160, а 14 Ту-95 займають інші платформи, які підходять для більших літаків. Ту-22М переведені на стоянки в північно-західній частині авіабази. Літак-заправник Іл-78 стоїть боком, а його крило частково виходить за платформу, щоб не загороджувати стратегічним бомбардувальникам рульову доріжку", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел видання, літаки можуть піднятися в повітря дуже швидко.

"Це означає, що у Норвегії та Фінляндії буде менше часу на підйом у повітря своїх винищувачів для розпізнання літаків, що перебувають поблизу їхнього повітряного простору", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #стратегічна_авіація

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