Росія зосередила стратегічні бомбардувальники на авіабазі поблизу кордонів із Норвегією та Фінляндією

Росія перекинула 16 стратегічних бомбардувальників на авіабазу "Оленья", розташовану за 200 км від Норвегії та Фінляндії, повідомляє видання "The Barents Observer" у неділю 14 травня.

"Нові супутникові знімки Оленья, зроблені цього тижня, говорять про те, що сили російської стратегічної авіації перебралися на північ не тільки для короткострокової евакуації від сусідства з Україною. Зайняті всі платформи вздовж злітно-посадкової смуги. У південній частині стоять два Ту-160, а 14 Ту-95 займають інші платформи, які підходять для більших літаків. Ту-22М переведені на стоянки в північно-західній частині авіабази. Літак-заправник Іл-78 стоїть боком, а його крило частково виходить за платформу, щоб не загороджувати стратегічним бомбардувальникам рульову доріжку", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел видання, літаки можуть піднятися в повітря дуже швидко.

"Це означає, що у Норвегії та Фінляндії буде менше часу на підйом у повітря своїх винищувачів для розпізнання літаків, що перебувають поблизу їхнього повітряного простору", - наголошується в повідомленні.