Свіжі бар'єри між країнами загрожують усій Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не зводити бар'єри, а зміцнювати зв'язки між країнами.

"Найдовший мир і надійну безпеку Європі забезпечила побудова зв'язків між народами Європи замість бар'єрів, що відображають той чи інший національний егоїзм. Коли ми зараз бачимо замість зміцнення наших зв'язків будь-які свіжі бар'єри, що так нагадують старі помилки - чи то бар'єри в політиці, чи то бар'єри в політиці торгівлі - тоді ми бачимо загрозу не одній європейські нації, а всій Європі", - сказав він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені.

Президент України звернувся до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. "Матеуше! Будь-які зерна непорозумінь між будь-ким у Європі не повинні давати сходи конфлікту! І це в корінних інтересах наших народів. Європа набуває плюс до міцності і благополуччя щоразу, коли на континенті мінус бар'єр", - заявив він.

Раніше Польща та інші країни Східної Європи заборонили імпорт українського зерна та інших харчових продуктів.