У Києві внаслідок пожежі у квартирі загинула людина

У Києві ліквідували пожежу, що виникла у квартирі на 9-му поверсі в Оболонському районі, загинула людина, повідомило Головне управління ДСНС у столиці.

Як зазначається, повідомлення про пожежу за адресою: вулиця Прирічна, 27-Г, надійшло о 13.48, за пів години пожежу було локалізовано на площі 50 кв. м, а о 14.45 - ліквідовано.

"Під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини. Обставини цього трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи", - зазначається в повідомленні.