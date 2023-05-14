Події

15:31 14.05.2023

У Києві внаслідок пожежі у квартирі загинула людина

1 хв читати
У Києві внаслідок пожежі у квартирі загинула людина

У Києві ліквідували пожежу, що виникла у квартирі на 9-му поверсі в Оболонському районі, загинула людина, повідомило Головне управління ДСНС у столиці.

Як зазначається, повідомлення про пожежу за адресою: вулиця Прирічна, 27-Г, надійшло о 13.48, за пів години пожежу було локалізовано на площі 50 кв. м, а о 14.45 - ліквідовано.

"Під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини. Обставини цього трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи", - зазначається в повідомленні.

Теги: #київ #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 13.05.2023
Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

08:51 13.05.2023
Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

07:18 13.05.2023
Дві жінки постраждали в результаті загоряння автомобіля швидкої допомоги

Дві жінки постраждали в результаті загоряння автомобіля швидкої допомоги

19:15 12.05.2023
Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

15:10 12.05.2023
КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

11:46 12.05.2023
Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

14:13 11.05.2023
До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

10:48 11.05.2023
Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

10:36 11.05.2023
Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

10:50 10.05.2023
Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

Будь-який мирний план має базуватися на пропозиціях України - Зеленський

Ризик скорочення військової підтримки України в разі недостатнього успіху наступу існує, але не з боку всіх країн - Зеленський

Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно - Шольц

ОСТАННЄ

Німеччина підтримує роботу комісії Україна-НАТО як платформу розширення партнерства - заява

Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

Окупанти обстріляли Старицю на Харківщині, загинули два мирних жителі

Росіяни обстрілюють село Приморське в Запорізькій області, є поранені

Ворог обстріляв Марганецьку громаду, двох людей госпіталізовано

На саміті G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії має намір виступити за зміцнення підтримки України

Унаслідок обстрілу с.Республіканець Херсонської області загинув 64-річний чоловік

Будь-який мирний план має базуватися на пропозиціях України - Зеленський

Ризик скорочення військової підтримки України в разі недостатнього успіху наступу існує, але не з боку всіх країн - Зеленський

Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА