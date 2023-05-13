Події

16:25 13.05.2023

У Брянській області РФ у суботу падають вертольоти і літаки

1 хв читати
У Брянській області РФ у суботу падають вертольоти і літаки

Влада Брянської області в РФ повідомляє про постраждалу жінку після "аварії вертольота" на території регіону, що межує з Україною.

Постраждалу доправили в районну лікарню, пошкоджень зазнали п'ять домоволодінь.

Водночас низка росЗМІ та пабліки в соцмережах повідомляють про втрату 4 літальних апаратів у Брянській області. Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 без боєкомплекту, екіпажі загинули.

Також повідомляється про падіння двох винищувачів Су-34 і Су-35. Пілот і штурман Су-34 загинули, даних про екіпаж Су-35 немає.

Як версії обговорюють участь української авіації у знищенні вертольотів і літаків; "українських диверсантів" із ПЗРК, влучання російської ППО по своїй авіатехніці.

Теги: #аварії #брянська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 13.02.2023
"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

"ДТЕК" за останні 10 днів ліквідував понад 800 аварій в електромережах на Одещині

15:22 10.02.2022
"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

15:36 05.08.2021
Зеленський підписав закон про запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки

Зеленський підписав закон про запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки

17:52 04.12.2018
"Київтеплоенерго" планує повернути тепло і гарячу воду до 1042 будівель Києва протягом доби

"Київтеплоенерго" планує повернути тепло і гарячу воду до 1042 будівель Києва протягом доби

19:58 03.12.2018
У МінТОТ повідомляють про аварії декількох кораблів, що скупчилися біля заблокованої РФ Керченської протоки

У МінТОТ повідомляють про аварії декількох кораблів, що скупчилися біля заблокованої РФ Керченської протоки

08:16 27.10.2018
У Києві оперативно усувають аварії на тепломережах, що виникають у зв'язку з початком опалювального сезону

У Києві оперативно усувають аварії на тепломережах, що виникають у зв'язку з початком опалювального сезону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває - Сирський

Зеленський зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Матареллою

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

ОСТАННЄ

Українські розвідники отримають 105 німецьких безпілотників Vector - ГУР Міноборони

У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинули двоє і поранено десятьох людей, серед них діти - прокуратура

В Ірпені відкрили нове модульне містечко на 144 особи

Посол Великої Британії: як було б чудово, якби Україна перемогла на "Євробаченні-2023" і приймала конкурс у звільненій країні наступного року

Влада Колумбії захопила найбільше в історії країни нелегальне судно для перевезення кокаїну

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Хатного на Харківщині зросла до 4 осіб - прокуратура

Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 2 мирних жителів - голова ОВА

У "ЛНР" вирішили відключити мобільний інтернет після влучання, як стверджують, українських ракет

Зеленський зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

У Києві відкрили алею волонтерів ТЧХУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА