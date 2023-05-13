У Брянській області РФ у суботу падають вертольоти і літаки

Влада Брянської області в РФ повідомляє про постраждалу жінку після "аварії вертольота" на території регіону, що межує з Україною.

Постраждалу доправили в районну лікарню, пошкоджень зазнали п'ять домоволодінь.

Водночас низка росЗМІ та пабліки в соцмережах повідомляють про втрату 4 літальних апаратів у Брянській області. Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 без боєкомплекту, екіпажі загинули.

Також повідомляється про падіння двох винищувачів Су-34 і Су-35. Пілот і штурман Су-34 загинули, даних про екіпаж Су-35 немає.

Як версії обговорюють участь української авіації у знищенні вертольотів і літаків; "українських диверсантів" із ПЗРК, влучання російської ППО по своїй авіатехніці.