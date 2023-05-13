Події

08:26 13.05.2023

Залужний: Російські окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб саме вбивати українців

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Залужний: Російські окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб саме вбивати українців

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти сьогодні їдуть воювати проти України, щоб свідомо вбивати українців.

"Стратегічна мета РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Напевно вони розраховували, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть хлібом і сіллю, і на цьому українська державність закінчилася. Коли українці почали опір, почали захищатися, то станом на сьогодні вони свідомо їдуть з РФ сюди, щоб свідомо вбивати саме українців. Саме вбивати", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Залужний наголосив, суть війни в Україні полягає в тому, що "якщо зараз ми не знищимо цього ворога - то будемо знищені ми".

 

 

Теги: #війна #залужний

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