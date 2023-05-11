Події

20:58 11.05.2023

Ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках - Маляр

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Ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках - Маляр

За останні тижні ворог суттєво збільшив кількість обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Факт: кількість ворожих обстрілів на бахмутському та лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилася. Тобто стріляти є чим", - написала Маляр у телеграм-каналі в четвер.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що "ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях".

"Вони (окупанти - ІФ-У) здатні спілкуватися між собою телефонами, а не через оприлюднення відео- й аудіозвернень у соцмережах. Ми віримо фактам", - наголосила Маляр.

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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