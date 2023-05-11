Кличко веде переговори з владою Берліна про безоплатне лікування тяжкопоранених українських бійців

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування в німецьких клініках тяжкопоранених українських бійців. Відповідного листа він адресував новообраному меру Берліна Каю Веґнеру, пише міжнародне видання Politico.

"Майже 250-500 українських військовослужбовців щомісяця потребуватимуть лікування втрачених кінцівок. Принаймні деяким із цих пацієнтів можна було б надати допомогу у вашому місті, з огляду на спеціальну експертизу клінік у Берліні - але поки що, на жаль, неможливо відшкодувати витрати у вашому місті", - йдеться в листі Кличка.

Німеччина пообіцяла, що поранені українські цивільні особи та військові отримають небюрократичний і швидкий доступ до високоякісної медичної допомоги. Однак щодо фінансових питань досі є невизначеність, пише видання.

"Ми не завжди впевнені, що Німеччина відшкодує витрати на лікування наших військових, які приїжджають до Німеччини для лікування наслідків складних військових поранень. Нам потрібне... прагматичне і безпечне роз'яснення фінансування Берліном і Німеччиною", - зазначив у своєму листі Віталій Кличко.

Мер Києва також виступив за "активізацію дружніх відносин між двома столицями в напрямі побратимства". І зазначив, що був би дуже радий, якщо Київ і Берлін зможуть на прикладі військових шпиталів "розвивати майбутнє партнерство і презентувати його зовнішньому світу".