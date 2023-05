Перший півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 9 травня: де дивитися

Трансляцію першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться 9 травня в Ліверпулі (Велика Британія), українці зможуть подивитися о 22:00 (за київським часом) на кількох платформах.

Як повідомляє Суспільне суспільне мовлення ("Суспільне"), пряма трансляція Євробачення здійснюватиметься, зокрема, на телеканалі "Суспільне Культура", на YouTube-каналі "Євробачення Україна" (https://www.youtube.com/@eurovisionukraine) / Коментуватиме шоу з Ліверпуля буде телеведучий Тимур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом "Євробачення". Переглянути прямий ефір також можна буде в застосунку "Дія" (у розділі "Послуги" необхідно буде обрати вкладу "Дія.TV", де клікнути на "Канал UA:Культура").

Крім того, англійською мовою (без перекладу) онлайн-трансляцію півфіналу конкурсу можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" (https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest).

У вівторок 15 учасників змагатимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу. Представник від України, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня з піснею Heart of Steel.

У першому півфіналі "Євробачення-2023" виступлять

Норвегія: Alessandra - Queen of Kings

Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)

Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava

Латвія: Sudden Lights - Aijā

Португалія: Mimicat - Ai Coração

Ірландія: Wild Youth - We Are One

Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!

Швейцарія: Remo Forrer - Watergun

Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn

Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

Швеція: Loreen - Tattoo

Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More

Чехія: Vesna - My Sister's Crown

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha Cha Cha

Згідно з правилами, українці під час першого півфіналу не голосують за вподобаних виконавців. Це було визначено під час жеребкування 31 січня. При цьому голоси за своїх фаворитів жителі країни-переможниці минулорічного конкурсу зможуть віддати вже у другому півфіналі Євробачення-2023, який відбудеться 11 травня.

"Перший півфінал "Євробачення-2023" відкриє ведуча шоу від України - фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує об'єднання музикою двох країн. Метою відкриття є наголосити проведення 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі від імені України, країни-переможця минулорічного конкурсу", - повідомляє "Суспільне".