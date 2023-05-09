Перший півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 9 травня: де дивитися
Трансляцію першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться 9 травня в Ліверпулі (Велика Британія), українці зможуть подивитися о 22:00 (за київським часом) на кількох платформах.
Як повідомляє Суспільне суспільне мовлення ("Суспільне"), пряма трансляція Євробачення здійснюватиметься, зокрема, на телеканалі "Суспільне Культура", на YouTube-каналі "Євробачення Україна" (https://www.youtube.com/@eurovisionukraine) / Коментуватиме шоу з Ліверпуля буде телеведучий Тимур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом "Євробачення". Переглянути прямий ефір також можна буде в застосунку "Дія" (у розділі "Послуги" необхідно буде обрати вкладу "Дія.TV", де клікнути на "Канал UA:Культура").
Крім того, англійською мовою (без перекладу) онлайн-трансляцію півфіналу конкурсу можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" (https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest).
У вівторок 15 учасників змагатимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу. Представник від України, гурт TVORCHI, одразу потрапляє у фінал шоу 13 травня з піснею Heart of Steel.
У першому півфіналі "Євробачення-2023" виступлять
Норвегія: Alessandra - Queen of Kings
Мальта: The Busker - Dance (Our Own Party)
Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
Латвія: Sudden Lights - Aijā
Португалія: Mimicat - Ai Coração
Ірландія: Wild Youth - We Are One
Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
Молдова: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna
Швеція: Loreen - Tattoo
Азербайджан: TuralTuranX - Tell Me More
Чехія: Vesna - My Sister's Crown
Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha Cha Cha
Згідно з правилами, українці під час першого півфіналу не голосують за вподобаних виконавців. Це було визначено під час жеребкування 31 січня. При цьому голоси за своїх фаворитів жителі країни-переможниці минулорічного конкурсу зможуть віддати вже у другому півфіналі Євробачення-2023, який відбудеться 11 травня.
"Перший півфінал "Євробачення-2023" відкриє ведуча шоу від України - фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує об'єднання музикою двох країн. Метою відкриття є наголосити проведення 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі від імені України, країни-переможця минулорічного конкурсу", - повідомляє "Суспільне".