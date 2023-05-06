Події

14:30 06.05.2023

Архієпископ Кентерберійський коронував Чарльза III

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Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі в процесі церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві поклав на голову короля Великої Британії Чарльза III корону Святого Едуарда.

Після того, як корона торкнулася голови монарха, гості церемонії слідом за архієпископом прокричали: "Боже, бережи короля!". По всьому королівству почалися гарматні салюти.

Тепер Чарльза III зведуть на трон, після чого архієпископ, священнослужителі і принц Уельський Вільям присягнуть йому на вірність. Також принести клятву королю зможуть присутні в абатстві. Можливість зробити це буде і у британських телеглядачів, що стало нововведенням.

Далі відбудеться коронація королеви-консорта Камілли.

Чарльз III є 40-м правлячим монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.

Теги: #чарльз #коронація

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