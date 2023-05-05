Продовження допомоги США є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією - Зеленський під час зустрічі з делегацією американських конгресменів

Президент України Володимир Зеленський прийняв у п'ятницю в Києві двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, повідомляє його пресслужба.

До складу делегації ввійшли голова Гельсінкської комісії США Джо Вілсон, конгресмени Стівен Коен і Вікторія Спартц, а також постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США України, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.

"Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України", - сказав Зеленський.

Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну та двопартійну підтримку нашої держави та комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в боротьбі за власне майбутнє та майбутнє спільних цінностей - свободи та демократії.

"Ми вдячні за вашу допомогу, лідерство не тільки на полі бою, а й за фінансову підтримку", - констатував він.

Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.

Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання продовження дії "зернового коридору", ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.