ГУР МО відзначає особливу роль "народного супутника" ICEYE у плануванні та реалізації військових операцій України

Головне управління розвідки Міноборони України відзначає "особливу роль" космічного апарату ICEYE у плануванні та реалізації важливих військових операцій.

"Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що з вересня 2022 року після того, як у розпорядженні воєнних розвідників опинився цей супутник, придбаний за пожертви українців до благодійного фонду Сергія Притули, спроможності ГУР МО "виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження окупантів (...) кратно зросли".

За пів року використання супутника Україна отримала розвіддані, завдяки яким було знищено російську військову техніку "на мільярди доларів", а також ворожу живу силу та об'єкти військової логістики.