Події

10:09 05.05.2023

Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

2 хв читати
Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

Вступні іспити до магістратури у 2023 році можна буде скласти в 21 області України, Києві, а також у низці європейських країн, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"8 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), яка триватиме до 31 травня 2023 року включно", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія вищої освіти, а для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого визначеного вищою освітою каналу зв'язку скановані копії документів.

В УЦОЯО наголошують, що заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому хоче пройти ЄФВВ, ЄВІ.

"Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити пункти тестування для проведення магістерських випробувань, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи/організації готові підтримати проведення випробувань", - наголошується в повідомленні.

За інформацією Центру оцінювання, основні та додаткові сесії ЄФВВ, ЄВІ відбуватимуться у 21 області України та Києві, крім Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Окрім того, ЄФВВ, ЄВІ за кордоном будуть проведені лише в основну сесію в межах наданої закордонними партнерами граничної кількості місць.

Зокрема провести ЄВІ заплановано в дев'ятьох країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Словаччина та Чехія, а ЄФВВ буде проведено в шести країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща та Чехія.

Теги: #уцояо #магістратура #іспити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 21.04.2023
Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

11:54 21.04.2023
УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

10:21 28.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

14:11 21.03.2023
ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

ВР запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України

10:32 21.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

15:57 20.03.2023
Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

18:09 28.10.2022
Кабмін призначив нового директора УЦОЯО

Кабмін призначив нового директора УЦОЯО

10:56 22.09.2022
Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

Кошти за скасоване пробне ЗНО можна повернути або перерахувати на підтримку ЗСУ – УЦОЯО

10:24 01.08.2022
Стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу до магістратури

Стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу до магістратури

11:11 23.06.2022
МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

Призупинено оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ПК "Схід" ліквідувало два ворожі "шахеди" в ніч на п'ятницю

ОСТАННЄ

У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

Боррель не вважає життєздатним мирний план Китаю щодо України

Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА