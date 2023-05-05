Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

Вступні іспити до магістратури у 2023 році можна буде скласти в 21 області України, Києві, а також у низці європейських країн, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"8 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), яка триватиме до 31 травня 2023 року включно", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія вищої освіти, а для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого визначеного вищою освітою каналу зв'язку скановані копії документів.

В УЦОЯО наголошують, що заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому хоче пройти ЄФВВ, ЄВІ.

"Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити пункти тестування для проведення магістерських випробувань, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи/організації готові підтримати проведення випробувань", - наголошується в повідомленні.

За інформацією Центру оцінювання, основні та додаткові сесії ЄФВВ, ЄВІ відбуватимуться у 21 області України та Києві, крім Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Окрім того, ЄФВВ, ЄВІ за кордоном будуть проведені лише в основну сесію в межах наданої закордонними партнерами граничної кількості місць.

Зокрема провести ЄВІ заплановано в дев'ятьох країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Словаччина та Чехія, а ЄФВВ буде проведено в шести країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща та Чехія.