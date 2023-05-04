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22:08 04.05.2023

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

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На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

У рамках офіційного візиту до Королівства Нідерланди президент України Володимир Зеленський відвідав базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів.

Глава держави зустрівся з військовослужбовцями ЗС України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, їхніми інструкторами, а також із пораненими воїнами, що перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

Він зазначив, що Україна пишається своїми воїнами.

Звертаючись до прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, які були присутні разом із ним, Зеленський висловив подяку за військову допомогу Україні.

"Військова техніка, що відправляється звідси в Україну на поле бою, ваші пакети підтримки для України, військові компетенції, яких ви навчаєте наших солдатів під час тренування, ваша допомога в лікуванні наших воїнів після поранень, а також робота ваших спеціалістів, що допомагають розслідувати російські воєнні злочини та формувати доказову базу, - усе це наближає перемогу. Нашу спільну перемогу!", - заявив Зеленський.

Зі свого боку Кайса Оллонгрен зазначила, що ця база - одна з локацій, на якій Нідерланди готують військове обладнання та озброєння для України. Вона також наголосила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народу в його прагненні відбити російську агресію.

"Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно", - зазначила Оллонгрен.

 

 

Теги: #президент #візит #нідерланди

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