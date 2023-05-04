У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи і пожежу в Солом'янському районі української столиці в четвер увечері.

"У Солом'янському районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння - 50 м кв. По допомогу до медиків ніхто поки що не звертався", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

Раніше він повідомив, що пожежа почалася, ймовірно, через падіння уламків збитого безпілотного літального апарата.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу, під час якої в місті працювали засоби протиповітряної оборони. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, вдалося збити ворожий безпілотний літальний апарат. Інформація про постраждалих або руйнування відсутня.