Події

20:46 04.05.2023

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

1 хв читати
У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи і пожежу в Солом'янському районі української столиці в четвер увечері.

"У Солом'янському районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння - 50 м кв. По допомогу до медиків ніхто поки що не звертався", - написав Кличко в телеграмі у четвер.

Раніше він повідомив, що пожежа почалася, ймовірно, через падіння уламків збитого безпілотного літального апарата.

Перед цим у Києві було оголошено повітряну тривогу, під час якої в місті працювали засоби протиповітряної оборони. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, вдалося збити ворожий безпілотний літальний апарат. Інформація про постраждалих або руйнування відсутня.

 

 

 

 

 

Теги: #київ #пожежа #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 04.05.2023
Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

21:11 04.05.2023
Унаслідок падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва - Кличко

Унаслідок падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва - Кличко

20:44 04.05.2023
Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

20:26 04.05.2023
У Києві працює ППО

У Києві працює ППО

20:04 04.05.2023
У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

16:41 04.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

15:20 04.05.2023
Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

11:22 04.05.2023
Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

10:30 04.05.2023
Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

08:57 04.05.2023
У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва - Кличко

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

В Одесі запрацював десятий Центр допомоги врятованим із зони бойових дій

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА