Події

18:32 04.05.2023

Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

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Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

Колективної депортації громадян РФ після деокупації Криму з півострова не здійснюватимуть, їх видворятимуть із Криму кожного окремо, ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, міжнародне право забороняє колективну депортацію.

"Усі російські громадяни фактично є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони - співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення - колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", - наголосила Ташева.

Теги: #крим #депортація #росіяни

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