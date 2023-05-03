Події

18:47 03.05.2023

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

1 хв читати
На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

На Саміті Ради Європи, який відбудеться в Рейк'явіку в травні, учасники обговорять імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні, повідомила прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

"У травні відбудеться засідання Саміту Ради Європи в Рейк'явіку. Ми говоритимемо про реєстр збитків, завданих Росією під час війни. Говоритимемо про впровадження практичного компенсаційного механізму, щоб можна було притягнути Росію до відповідальності за незаконну навалу", - заявила вона на пресконференції за підсумками Саміту Північних країн та України в Гельсінкі.

Також, за її словами, у рамках Саміту в Рейк'явіку детально обговорюватимуть процес виконання Формули миру українського президента.

"Ми сподіваємося на поглиблене обговорення цього процесу", - сказала Якобсдоттір.

Крім того, прем'єр-міністр Ісландії наголосила, що країни Північної Європи можуть і мають показати більше підтримки для України вже наразі.

"Ми спільно з країнами Північної Європи можемо і маємо показати більше підтримки для України. Ми робимо це не лише через свої фінансові установи, а й у рамках спільної заяви, яка присвячена економічному відродженню України. Ми впевнені, що ми зможемо через спільні проєкти забезпечити таке відновлення", - резюмувала прем'єр.

Теги: #саміт #рада_європи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 01.05.2023
Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

16:16 28.04.2023
Віталій Кличко: Підтримка України та відновлення миру - одна з ключових тем на Світовому саміті мерів у Денвері

Віталій Кличко: Підтримка України та відновлення миру - одна з ключових тем на Світовому саміті мерів у Денвері

18:55 25.04.2023
Кличко обговорить допомогу Україні на Саміті міст Північної та Південної Америки

Кличко обговорить допомогу Україні на Саміті міст Північної та Південної Америки

07:15 21.04.2023
Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

14:40 20.04.2023
Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

13:02 15.04.2023
В Офісі президента України обговорили підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів

В Офісі президента України обговорили підготовку до міжнародного саміту громад і регіонів

20:07 14.04.2023
Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

08:03 08.04.2023
Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

14:57 06.04.2023
Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

14:56 05.04.2023
Президент Польщі сподівається на отримання Україною додаткових гарантій безпеки на саміті НАТО

Президент Польщі сподівається на отримання Україною додаткових гарантій безпеки на саміті НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

ОСТАННЄ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Радою в червні

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Українські виробники продовжують забезпечувати понад 60% потреб країни в лікарських засобах – підсумки І кварталу

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА