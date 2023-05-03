На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

На Саміті Ради Європи, який відбудеться в Рейк'явіку в травні, учасники обговорять імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні, повідомила прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

"У травні відбудеться засідання Саміту Ради Європи в Рейк'явіку. Ми говоритимемо про реєстр збитків, завданих Росією під час війни. Говоритимемо про впровадження практичного компенсаційного механізму, щоб можна було притягнути Росію до відповідальності за незаконну навалу", - заявила вона на пресконференції за підсумками Саміту Північних країн та України в Гельсінкі.

Також, за її словами, у рамках Саміту в Рейк'явіку детально обговорюватимуть процес виконання Формули миру українського президента.

"Ми сподіваємося на поглиблене обговорення цього процесу", - сказала Якобсдоттір.

Крім того, прем'єр-міністр Ісландії наголосила, що країни Північної Європи можуть і мають показати більше підтримки для України вже наразі.

"Ми спільно з країнами Північної Європи можемо і маємо показати більше підтримки для України. Ми робимо це не лише через свої фінансові установи, а й у рамках спільної заяви, яка присвячена економічному відродженню України. Ми впевнені, що ми зможемо через спільні проєкти забезпечити таке відновлення", - резюмувала прем'єр.