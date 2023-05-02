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14:34 02.05.2023

Голлівудські сценаристи оголосили страйк

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Голлівудські сценаристи оголосили страйк

Гільдія письменників Америки (Writers Guild of America, WGA), об'єднання американських сценаристів, оголосила про проведення страйку після невдалих переговорів із виробниками фільмів і серіалів, пише MarketWatch.

Представники гільдії та Альянсу виробників кіно- і телефільмів (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) вели переговори протягом шести тижнів, але не змогли дійти згоди. Сценаристи, зокрема, вимагали підвищення зарплат і надання гарантій зайнятості.

Членами AMPTP є Netflix Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount і Sony Corp.

"Наш переговорний комітет розпочав цей процес із наміром домогтися справедливої угоди, однак відповідь студій була абсолютно недостатньою з огляду на екзистенціальну кризу, з якою зіштовхнулися сценаристи", - йдеться в повідомленні WGA, яка об'єднує майже 11,5 тис. представників професії.

Наслідки страйку сценаристів насамперед відчують на собі токшоу, включно з Saturday Night Live, зазначає MarketWatch. Релізи нових кінофільмів і серіалів можуть бути відкладені, якщо страйк затягнеться.

Востаннє голлівудські сценаристи страйкували у 2007-2008 рр. Тоді страйк тривав три місяці й призвів до багатомільйонних збитків у галузі.

Теги: #голлівуд

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