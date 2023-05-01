На Київщині відбуватиметься тестування системного оповіщення
У понеділок удень у Київській області відбуватиметься тестування системного оповіщення, жителів просять зберігати спокій, повідомляє обласна військова адміністрація.
"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета - протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
У проміжку 15:00-15:20 понеділка заплановано декілька вмикань звукових сирен.