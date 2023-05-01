Події

12:36 01.05.2023

На Київщині відбуватиметься тестування системного оповіщення

1 хв читати
На Київщині відбуватиметься тестування системного оповіщення

У понеділок удень у Київській області відбуватиметься тестування системного оповіщення, жителів просять зберігати спокій, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета - протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

У проміжку 15:00-15:20 понеділка заплановано декілька вмикань звукових сирен.

 

Теги: #тестування #оповіщення #тривога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 27.04.2023
Система оповіщення в Херсоні повністю запрацює до кінця травня - міськрада

Система оповіщення в Херсоні повністю запрацює до кінця травня - міськрада

20:13 20.04.2023
Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

15:21 22.03.2023
46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

46 підземних станцій Київського метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги

12:12 11.03.2023
Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

13:34 02.03.2023
У Києві вже встановили 15 автономних систем оповіщення про НС, загалом планується 630 - мер

У Києві вже встановили 15 автономних систем оповіщення про НС, загалом планується 630 - мер

14:04 01.03.2023
Нерозпізнаний повітряний об'єкт, який спровокував "тривоги" в Києві та області, наразі не становить загрози - голова КМВА

Нерозпізнаний повітряний об'єкт, який спровокував "тривоги" в Києві та області, наразі не становить загрози - голова КМВА

22:16 27.02.2023
У Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

У Деснянському районі столиці буде проведено тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації

13:29 27.02.2023
У Чернігівській області проведуть технічну перевірку систем оповіщення – голова ОВА

У Чернігівській області проведуть технічну перевірку систем оповіщення – голова ОВА

08:49 18.02.2023
Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

14:09 13.01.2023
Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ОСТАННЄ

Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

У Раді очікують внесення Зеленським законопроєктів про продовження воєнного стану та мобілізації

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Брянській області через підрив залізничних колій

Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Колишній нардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду - ДБР

Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА