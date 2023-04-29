Росія вивела в Чорне море два носії "Калібрів"

Російські ВМС вивели в Чорне море два надводних носії ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі посилився шторм, але ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості 15 одиниць і 2 надводних ракетоносії, максимальне спорядження "Калібрами" яких становить 16 ракет", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у Фейсбук у суботу.

"Загроза ракетного удару залишається високою. Варто дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою", - наголошується в повідомленні.