Події

08:17 28.04.2023

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

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ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 540 окупантів, 3 бронемашини, 18 артсистем, 1 РСЗВ, одну одиницю ППО, 6 БПЛА і 15 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 189460 (+540) осіб ліквідовано, танків - 3694 (+0) од, бойових броньованих машин - 7181 (+3) од, артилерійських систем - 2905 (+18) од, РСЗВ - 543 (+1) од, засоби ППО - 294 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од, спеціальна техніка - 353 (+1)", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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