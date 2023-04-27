На Харківщині бригада енергетиків підірвалася на міні, одна людина загинула, четверо поранені

За уточненими даними, причиною загибелі працівника "Харківобленерго" і поранення його колег поблизу с. Токарівка став підрив на ворожій міні.

"27 квітня поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвалися п'ять працівників енергетичного підприємства. У цей час вони проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що співробітник "Харківобленерго" загинув, а ще 4 людини були поранені в результаті ворожого обстрілу Токарівки.