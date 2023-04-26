ВР пропонують запровадити електронні аукціони для визначення операторів парковок і розміщення кіосків

У парламенті зареєстровано законопроєкт №9233, що пропонує запровадити електронні аукціони для визначення операторів паркувальних майданчиків і розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, повідомила пресслужба Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Згідно з повідомленням, законопроєкт пропонує запровадити процедуру прозорого розміщення тимчасових споруд (кіоски, павільйони тощо) на землі державної та комунальної власності, без права користування ними третіми особами, шляхом проведення електронних аукціонів.

Окрім того, спрощується процедура розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках приватної, а також державної та комунальної власності, з правом користування третіми особами. Так, для них пропонується запровадити автоматичну реєстрацію права на розміщення після підписання відповідної схеми особою-розробником та затвердження її замовником.

Законопроєкт пропонує запровадити аналогічні аукціони для визначення операторів паркувальних майданчиків. При цьому якщо оператор є державним або комунальним підприємством (установою, організацією), він може бути визначений без проведення аукціону рішенням місцевих органів самоврядування.

Законопроєкт дасть змогу усунути низку корупційних ризиків, пов'язаних із розміщенням тимчасових споруд та управлінням паркувальними майданчиками, вважають у BRDO, чия команда брала участь у розробленні документа.