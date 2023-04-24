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17:07 24.04.2023

Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

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Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує намір завдати ударів по Москві, про що повідомила газета Washington Post із посиланням на витік матеріалів Пентагону.

"Вчергове бачимо дивну медіасенсацію… "На річницю війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили", – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала би потребу у зброї?", - написав він у понеділок у твіттері.

"Ми підходимо до війни з залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат", - написав Подоляк.

 

Теги: #подоляк

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