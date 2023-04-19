На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

У середу, 19 квітня, в смт Сахновщина Красноградського району Харківської області, у приватному будинку сталася пожежа, яка, за попередніми даними, виникла в результаті вибуху газоповітряної суміші, що утворилася всередині будівлі.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 16:00.

"До місця події одразу було направлено 3 пожежно-рятувальних відділення... До моменту їхнього прибуття всі тримальні конструкції будинку були зруйновані, він горів на всій площі у 80 кв.м. На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежні стволи. Одночасно тривали пошукові роботи та розбір завалів. Зрештою під ними було виявлено тіло загиблого господаря будинку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органи проводять оперативно-слідчі дії для встановлення обставин того, що сталося.