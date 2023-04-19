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14:11 19.04.2023

Частину українських пунктів пропуску буде вдосконалено в рамках програми CEF – заступник глави Мінвідновлення

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Частину українських пунктів пропуску буде вдосконалено в рамках програми CEF – заступник глави Мінвідновлення

Частину українських пунктів пропуску буде вдосконалено в рамках програми ЄС Connecting Europe Facility – CEF, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю ексклюзивному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми спільно з країнами-сусідами працюємо над реалізацією проєктів щодо розвитку/удосконалення пунктів пропусків у рамках програми CEF на 2021-2027 роки. Україна разом із країнами-сусідами подали спільні заявки на шість проєктів. Зокрема, йдеться про модернізацію залізничних, автомобільних пунктів пропуску (Медика-Мостиська, Ягодин-Дорогуськ, Гребенне-Рава-Руська, Корчова-Краковець та ін.) для збільшення їхньої пропускної спроможності", - сказав Деркач.

Заступник міністра нагадав, що у травні 2022 року Європейська Комісія представила План заходів щодо створення Шляху солідарності для допомоги Україні в експорті сільськогосподарської продукції, який, зокрема, передбачає, що програма ЄС Connecting Europe Facility – CEF буде ключовою для покращення транспортного сполучення між ЄС та Україною та налагодження експорту з України до ЄС через повномасштабну війну.

"Головний критерій для проєктів – їхня спрямованість на підвищення пропускної спроможності пунктів перетину кордону із відповідними країнами. Умови фінансування проєктів у рамках CEF – 50% вартості проєкту покриваються програмою CEF, решта 50% покриваються з власних джерел фінансування чи з допомогою міжнародних фінансових запозичень. Завдяки допомозі Європейської Комісії в рамках Шляху солідарності, відповідно до Спільної заяви, ухваленої у листопаді минулого року, Україні виділено EUR1 млрд", - сказав Деркач.

За його словами, вже протягом травня-червня 2023 року має бути оголошено, які саме заявки ухвалено.

Теги: #нерухомість #вдосконалення #пункти_пропуску #деркач_сергій

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