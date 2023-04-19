Події

08:13 19.04.2023

На Одещині в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталася пожежа

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На Одещині в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталася пожежа

В Одеській області в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталося загоряння, яке рятувальники ліквідували, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цієї нічної атаки дронами люди не постраждали.

Як повідомлялося, бійці Одеської зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Південь" у ніч на середу ліквідували 10 із 12 іранських дронів-камікадзе, спрямованих російськими окупантами на Одещину.

 

 

 

Теги: #бпла #південь #ворог

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