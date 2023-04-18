Події

20:44 18.04.2023

Болгарія в середу може призупинити імпорт з України низки агротоварів на невизначений термін

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Болгарія в середу може призупинити імпорт з України низки агротоварів на невизначений термін

У середу уряд Болгарії може призупинити ввезення з України низки товарів на невизначений термін, повідомив міністр сільського господарства Явір Гечев у телеефірі, передає BTA.

"Сьогодні, після зустрічі з виробниками зерна, запитаної (...) заздалегідь, було вирішено зробити запит із Мінсільгоспу до Мінекономіки, бо це відомство, яке відповідає за торгівлю, на тимчасове одностороннє зупинення ввезення низки товарів, які походять з України. Готуються правові та процесуальні питання для внесення рішення до Радміну завтра", - йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок.

Гечев зазначає, "що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати держави, вона має вживати заходів".

"Болгарські фермери заявляють, що їм не потрібні субсидії, їм потрібні ринки. З боку України створюється недобросовісна конкуренція", - заявляє міністр.

Також він зазначив, що коли тиск на болгарських фермерів ослабне, заборона на імпорт може бути змінена. Згідно з його словами, імпортовані з України продукти харчування підлягають додатковому фітосанітарному контролю в Болгарії з метою гарантування їхнього безпечного утримання.

"Ми солідарні з Україною, але одне не може бути за рахунок іншого", - повідомив Гечев.

"Якщо ми не припинимо імпорт, усе, що йде в коридор для Польщі та Угорщини, практично потрапить до Румунії та Болгарії. Тобто, якщо ми зараз не зупинимо захід нарівні з іншими колегами, коридори фактично змістяться. Я очікую, що в Брюсселі зрозуміють, що в даному випадку важлива не фінансова компенсація, а важлива інша солідарність, однакова для всіх фермерів", - наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #болгарія #ввезення #призупинення

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