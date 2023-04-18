Уночі окупанти завдали удару БПЛА по Снігурівській громаді на Миколаївщині
Окупанти вночі завдали удару безпілотниками по Снігурівській громаді (Баштанський район Миколаївської обл.), попередньо без жертв, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 18 квітня, близько 2:30 у Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв і постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі у вівторок уранці з посиланням на районну військову адміністрацію.