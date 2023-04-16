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23:08 16.04.2023

За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

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За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

Суд Ірану виніс вироки десяти іранським військовослужбовцям за збитий у 2020 році український пасажирський літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній над Тегераном у 2020 році, повідомляє Alarabia News з посиланням на веб-сайт судової системи Mizan Online.

За даними сайту, одного з командирів засудили до 10 років позбавлення волі, а дев'ять інших - від одного до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, був збитий в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Теги: #україна #вирок #літак #іран

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