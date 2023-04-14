Шеф Пентагону розпорядився перевірити механізм доступу до розвідданих, щоб уникнути витоків, - ЗМІ

Глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився переглянути процедури контролю доступу до розвідданих, передає CNN.

"Як міністр оборони я також без вагань вдамся до будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - цитує телекомпанія заяву Остіна.

Як зазначає глава Пентагону, він доручив своєму заступнику з розвідки та безпеки вивчити "процедури підзвітності та контролю в міністерстві, щоб інформувати нас про наші зусилля щодо запобігання таким інцидентам".

"Пентагон у тісній співпраці з розвідувальною спільнотою і нашими міжвідомчими партнерами продовжить розгляд наслідків для національної безпеки цього несанкціонованого розкриття інформації", - додав Остін.

На сайті Пентагону також опубліковано вказівки Міністерства оборони США щодо відповідальності за секретну інформацію.

У документі зазначено, що несанкціоноване розкриття секретної інформації "не змінює секретного характеру інформації", а "відсутність належного захисту секретної інформації є безпековим інцидентом, про який слід доповісти".

Персоналу рекомендується не обговорювати секретну інформацію з не уповноваженими особами, не завантажувати й не відкривати документи з маркуванням секретності зі сторонніх сайтів - ні вдома, ні на роботі.

"Персонал, який має доступ до секретної інформації, є довіреним зберігачем цієї інформації, і відповідальність за захист секретної інформації є довічною вимогою для кожної особи, яка отримала допуск до секретних даних", - наголошується в документі.

Раніше повідомлялося, що співробітники ФБР затримали військовослужбовця Повітряної гвардії США, котрий пов'язаний із масштабним витоком секретних даних Пентагону.

За його даними, йдеться про 21-річного Джека Тейшейру, який служить у массачусетському підрозділі Національної гвардії США.

За інформацією джерел Associated Press, Тейшейра спеціалізувався саме на роботі з розвідданими й керував чатом, у якому й було опубліковано секретні документи.

6 квітня газета The New York Times написала про те, що партія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ у соціальні мережі, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що в соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу і Китаю". Вони, зокрема, містять "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Пентагон повідомляв, що визначає джерела секретних матеріалів, які просочилися в соціальні мережі, й оцінює масштаб витоку, до розслідування підключилися Мін'юст і ФБР.