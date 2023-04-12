Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до США.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр оприлюднив своє фото на трапі літака, на фюзеляжі якого намальовано емодзі винищувача.