Події

16:49 12.04.2023

Шмигаль розпочав візит до США

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Шмигаль розпочав візит до США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до США.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр оприлюднив своє фото на трапі літака, на фюзеляжі якого намальовано емодзі винищувача.

 

Теги: #сша #візит #шмигаль

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