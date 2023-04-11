Події

16:05 11.04.2023

У харківських церквах служб у ніч на Великдень не буде, освятити паски можна буде протягом дня - мер

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У харківських церквах служб у ніч на Великдень не буде, освятити паски можна буде протягом дня - мер

У Харкові комендантська година в ніч на Великдень (16 квітня) не змінюватиметься, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Усі священнослужителі освячуватимуть паски протягом світлового дня. Комендантська година як була, так і буде - у цей час не проводитимуться освячення пасок і служба в церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, це допоможе уникнути великого скупчення людей і дотримуватися вимог безпеки.

Як повідомлялося, на Великдень усі міські кладовища будуть закриті для відвідування. Це пояснюється міркуваннями безпеки.

Теги: #харков #великдень

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