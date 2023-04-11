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12:52 11.04.2023

"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українськими технологіями

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"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українськими технологіями

Партію 125-мм танкових і 122-мм артилерійських боєприпасів, вироблених за кордоном із залученням українських фахівців, передано українським військовим, повідомляється на сторінці Державного концерну "Укроборонпром" у фейсбуці у вівторок.

"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу. Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців. Невпинно працюємо на Українську Перемогу", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #укроборонпром

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