"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українськими технологіями

Партію 125-мм танкових і 122-мм артилерійських боєприпасів, вироблених за кордоном із залученням українських фахівців, передано українським військовим, повідомляється на сторінці Державного концерну "Укроборонпром" у фейсбуці у вівторок.

"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу. Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців. Невпинно працюємо на Українську Перемогу", - йдеться в повідомленні.