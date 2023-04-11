Події

07:38 11.04.2023

Противник у вівторок здійснив артилерійський обстріл Марганецької громади Дніпропетровської області

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Противник у вівторок здійснив артилерійський обстріл Марганецької громади Дніпропетровської області

Російські війська в ніч проти вівторка обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району (Дніпропетровської обл.), повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів прилетіло в Марганецьку громаду. Обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що наразі рятувальники обстежують місце "прильотів". З'ясовують наслідки атаки.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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