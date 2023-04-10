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07:41 10.04.2023

В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

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В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

В Україні вироблятимуть обладнання для гуманітарного розмінування, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Учора Уряд запустив оновлену державну політику з гуманітарного розмінування. МінСтратегПром у рамках цієї програми відповідає за запуск локального виробництва техніки та обладнання для гуманітарного розмінування", - написав він у телеграм-каналі.

Камишін зазначив, що проблема з гуманітарним розмінуванням залишається актуальною для України на роки. "Але це можливість для наших виробників освоїти виробництво такої техніки та обладнання. Зараз для своєї країни, а колись і для інших країн", - додав міністр.

"І я вірю, що в Україні достатньо кваліфікованих виробників, які зможуть освоїти і виробляти таку техніку", - констатував він.

 

 

 

Теги: #виробництво #розмінування

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