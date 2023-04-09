Події

08:17 09.04.2023

Унаслідок ворожої нічної ракетної атаки в Запоріжжі загинуло двоє людей, ще двох поранено

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Унаслідок ворожої нічної ракетної атаки в Запоріжжі загинуло двоє людей, ще двох поранено

Російські окупанти в ніч на неділю здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей, одна з яких 11-річна дитина, ще двоє поранені, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Уночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини - чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Він зазначив, що розбір завалів триває. За попередньою інформацією, у будинку проживало троє людей.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині медичну допомогу надано на місці.

Наразі вулицю відключено від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, в яких люди можуть зігрітися і випити гарячі напої.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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