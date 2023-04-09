"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми все одно віримо у свободу"

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

"Я вітаю українців і всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних містах і селах. Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу", - сказано в його телеграм-каналі.

Також глава української держави привітав поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. "Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії".

"Це – сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що "два дні тому я розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровлю іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітаю всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня".

"Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння", - додав глава держави.