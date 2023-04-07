Кабмін затвердив документ, що дає змогу встановити "роумінговий безвіз" у 2023 році

Уряд України в п'ятницю схвалив зміни до доповнення XVII-3 (Правила, що застосовуються в телекомунікаційних послугах), до доповнення XVII в Угоду про асоціацію Україна-ЄС, що створюють правові засади для режиму внутрішнього ринку в секторі телекомунікаційних послуг, зокрема щодо роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування, передбачені проєктом рішення Комітету асоціації Україна-ЄС - у торговельному складі, написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Рухаємося до "роумінгового безвізу" із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року", - прокоментував, у свою чергу, це рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

Водночас він наголосив: приєднання до роумінгового простору ЄС - це не тільки скасування плати за дзвінки, а й сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій.

Передбачається, що законодавство у сфері телекомунікаційних послуг в Україні, зокрема щодо роумінгу, буде доповнено з урахуванням актуальних змін у законодавстві ЄС.

Як прокоментувала документ перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, зазначене рішення уряду - це один з етапів виконання погодженого Міністерством економіки та Єврокомісією оновленого Пріоритетного плану заходів щодо посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану - інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

"Схвалення рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде "пілотом" з повної юридичної інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання", - наводить слова Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільному засіданні уряду та Європейської комісії заявив, що Україна до кінця року очікує оцінки ЄК щодо виконання зобов'язань, узятих, згідно з "цифровим" додатком XVII-3 (Правила, що застосовуються в телекомунікаційних послугах) Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Це дасть змогу в найкоротший термін увійти в режим внутрішнього ринку в секторі електронних комунікацій з ЄС ("цифровий безвіз"). Подання запиту на оцінку виконання зобов'язань відповідно до "цифрового" доповнення Угоди про асоціацію заплановано до кінця року.

На початку лютого українські та європейські оператори зв'язку продовжили на шість місяців дію угоди про доступний роумінг. При цьому повідомлялося, що Україна продовжує переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору ЄС (політика ЄС Roam like home - "Подорожуй як вдома"), що має завершитися фіналізованими домовленостями найближчим часом.