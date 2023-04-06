Винуватця ДТП актора Остапа Ступку взяли під нічний домашній арешт

Суд узяв під нічний домашній арешт до 5 червня винуватця ДТП у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої постраждала людина.

"Шевченківський районний суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на 60 діб. Запобіжний захід діє з 22:00 до 6:00 до 5 червня 2023 року", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Києва в четвер.

Як повідомлялося, поліцейські Києва повідомили про підозру винуватцю ДТП у Голосіївському районі, постраждалий із травмами перебуває в лікарні.

"Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження. Постраждалий перебуває в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - повідомляли в поліції.

У повідомленні не зазначено імені винуватця ДТП, ідеться про українського актора театру і кіно Остапа Ступку.

Фото з сайту Театру ім. І. Франка