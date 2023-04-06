Події

15:18 06.04.2023

Винуватця ДТП актора Остапа Ступку взяли під нічний домашній арешт

1 хв читати
Винуватця ДТП актора Остапа Ступку взяли під нічний домашній арешт

Суд узяв під нічний домашній арешт до 5 червня винуватця ДТП у Голосіївському районі Києва, внаслідок якої постраждала людина.

"Шевченківський районний суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на 60 діб. Запобіжний захід діє з 22:00 до 6:00 до 5 червня 2023 року", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Києва в четвер.

Як повідомлялося, поліцейські Києва повідомили про підозру винуватцю ДТП у Голосіївському районі, постраждалий із травмами перебуває в лікарні.

"Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження. Постраждалий перебуває в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - повідомляли в поліції.

У повідомленні не зазначено імені винуватця ДТП, ідеться про українського актора театру і кіно Остапа Ступку.

Фото з сайту Театру ім. І. Франка

Теги: #домашній_арешт #ступка_остап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 21.01.2022
Затриманого в Італії українського режисера Лавренчука перевели під домашній арешт

Затриманого в Італії українського режисера Лавренчука перевели під домашній арешт

13:16 10.01.2022
Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

18:36 04.11.2021
Суд відправив чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, під цілодобовий домашній арешт

18:03 11.10.2021
Суд відправив голову правління Укрексімбанку Мецгера під нічний домашній арешт

Суд відправив голову правління Укрексімбанку Мецгера під нічний домашній арешт

16:43 27.09.2021
Суд пом'якшив запобіжний захід для Антоненка, обравши домашній нічний арешт

Суд пом'якшив запобіжний захід для Антоненка, обравши домашній нічний арешт

09:53 10.09.2021
Медведчук відмовився оскаржувати рішення суду про продовження йому домашнього арешту

Медведчук відмовився оскаржувати рішення суду про продовження йому домашнього арешту

18:33 02.09.2021
Суд продовжив домашній арешт Медведчуку до 31 жовтня

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку до 31 жовтня

10:42 14.07.2021
Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

Суд відпустив Семенченка під домашній арешт

15:21 07.07.2021
Суд відпустив під нічний домашній арешт екс-міністра Рудьковського

Суд відпустив під нічний домашній арешт екс-міністра Рудьковського

09:44 25.06.2021
Білоруського опозиціонера Протасевича переведено під домашній арешт

Білоруського опозиціонера Протасевича переведено під домашній арешт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

ОСТАННЄ

Україна отримала від Фонду енергетичної підтримки 12 трансформаторів

Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

СБУ затримала трьох ворожих інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

БЕБ передало до ЗСУ 30 тисяч електронних сигарет

ДБР викрило на Львівській митниці схему поборів підприємців, які ввозили товари широкого вжитку

У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів за добу 5 квітня

Папа Римський Франциск, який нещодавно залишив лікарню, провів месу в Страсний четвер

ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА