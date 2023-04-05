У Харкові опалювальний сезон закінчується 6 квітня

Міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону в місті з четверга, 6 квітня.

"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра "Харківські теплові мережі" припинять подавати тепло... Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також запевнив, що підготовка до нового опалювального сезону розпочнеться "буквально відразу" після завершення нинішнього.