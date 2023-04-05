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13:08 05.04.2023

SkyUP евакуював останній літак із "Борисполя" до Румунії

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SkyUP евакуював останній літак із "Борисполя" до Румунії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines евакуювала останній літак з аеропорту "Бориспіль" до Ясс (Румунія), повідомило профільне видання avianews.

"Можу сказати тільки одне - рейс було виконано в інтересах держави", - підтвердив гендиректор компанії Дмитро Сєроухов агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Згідно з інформацією ресурсу Flightradar24, 4 квітня пілоти Boeing 737-800 SkyUp із реєстрацією UR-SQP увімкнули передавач літака в небі поблизу Чернівців, повітряне судно слідувало за маршрутом з аеропорту "Бориспіль" до румунського міста Ясси, де приземлилося о 20:06.

Avianews стверджує, що вночі під час повномасштабного вторгнення Росії пілоти намагалися евакуювати цей літак до Кишинева, однак диспетчери наказали повернутися в аеропорт через закриття неба для цивільних літаків.

За даними профільного видання, наразі це третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України з моменту широкомасштабного російського вторгнення: 2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, а 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air.

Окрім того, агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло про евакуацію Туреччиною в грудні з "Борисполя" двох А400М.

Ексголова МАУ Євген Дихне повідомляв, що в авіакомпанії в "Борисполі" "застрягли" 12 літаків, і ще один в Одесі, у Wizz Air три літаки все ще залишаються в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Теги: #skyup

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