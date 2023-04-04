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17:02 04.04.2023

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

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Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі, обговорили військову допомогу Україні та обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

"Приємно було зустрітися з Ентоні Блінкеном. На підході ще більше військової допомоги, щоб допомогти Україні звільнити більше територій від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #кулеба #блінкен

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