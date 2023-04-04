Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі, обговорили військову допомогу Україні та обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

"Приємно було зустрітися з Ентоні Блінкеном. На підході ще більше військової допомоги, щоб допомогти Україні звільнити більше територій від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі", - написав Кулеба у твіттері.