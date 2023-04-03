3 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 404 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 404 RUSSIAN AGRESSION

3 квітня відзначають Всесвітній день вечірки, Всесвітній день водних тварин, День народження штрих-коду, твіду і мобільного телефону, День дитячої йоги.

У США - Національний день шоколадного мусу, День парапрофесіонала, День рибних паличок і заварного крему, у Гвінеї - День проголошення Другої Республіки, у Канаді - Національний тиждень стоматологічної гігієни.

90 років виповнюється першій у світі клінічній пересадці нирки. Її здійснив у 1933 році в Херсоні український хірург Юрій Вороний. Він пересадив 26-річній жінці орган 60-річного померлого чоловіка.

Православна церква - Великий понеділок, вшанування пам'яті єпископа Кирила Катанського.

День народження штрих-коду

1973 року Бернард Сілвер і Норман Джозеф Вудленд презентували технологію, за допмогою якої можна було ідентифікувати крам. Винахід став ключовим у розвитку автоматизації обліку та продажу товарів. Уперше таке маркування 1974 року нанесли на жувальну гумку, яку продали після сканування штрих-коду на касі в американському супермаркеті.

День народження першого мобільного телефону

Сьогодні мобільному телефону виповнюється 50 років. Інженер компанії Motorola Мартін Купер 1973 року вперше набрав номер і зателефонував до офісу компанії з першого мобільного телефону - Motorola DynaTAC 8000X. Його вага була 2,5 кг.

Ще цього дня:

1910 - Уперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1919 - Український Раднарком, організований більшовиками, оголосив Асканію-Нову заповідником;

1933 - Літак уперше перелетів через Еверест;

1940 - Почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську ("Катинська трагедія");

1948 - Президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам допомоги ("план Маршалла").

1966 - Радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником;

1987 - У приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити;

1990 - Над будівлею Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор. Перед тим він був освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

1999 - Сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 - Французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Церковне свято

У Великий понеділок Ісус прокляв смоковницю, очистив храм і відповів на запитання про свою владу. Деякі відзначають помазання Ісуса у Віфанії, подію, яка в Євангелії від Іоанна відбулася до події Вербної неділі.

День пам'яті єпископа Кирила Катанського

Святитель Кирило народився в Антіохії. Був учнем апостола Петра, який призначив його єпископом міста Катана в Сицилії. Святитель Кирило мудро керував паствою, був благочестивим і отримав від Господа дар чуда. Під час його молитви непридатна вода в одному джерелі перетворилася на питну, втративши гіркоту. Це навернуло до християнства багатьох язичників. Святий Кирило помер у глибокій старості і був похований у Сицилії.

Іменини: Кирило, Яків