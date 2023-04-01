Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ухвалив рішення парламенту ратифікувати членство Фінляндії в НАТО, повідомляє фінське видання Yle.

Закон про ратифікацію опубліковано в Офіційній газеті Туреччини.

Рішення про ратифікацію було ухвалено пізно увечері 31 березня. За вступ Фінляндії до НАТО проголосували 276 турецьких депутатів. Наразі всі країни НАТО ратифікували вступ Фінляндії.

Після затвердження президентом процедуру ратифікації завершено. Далі Туреччина має передати відповідний документ до Вашингтона.