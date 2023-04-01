Дитина та її бабуся загинули під обстрілом в Авдіївці, батьки поранені

Двоє людей загинули, зокрема дитина, і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Авдіївки, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Жахлива трагедія в Авдіївці: під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик і його бабуся. Мати й батько дитини поранені", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що військові тривалий час вмовляли сім'ю покинути небезпечний район. "Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малюка подумати про сина і виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не привела до бажаного результату - жінка вкотре навідріз відмовилася виїхати в безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - додав Кириленко.

За його словами, деяким людям евакуація досі здається незрозумілим і зайвим кроком. "Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя", - наголосив голова ОВА.